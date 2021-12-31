تجديد حبس 7 أشخاص متهمين بالتشاجر وترويع المواطنين في التبين

أمر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، بتجديد حبس 7 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالبلطجة وترويع المواطنين، خلال تشاجرهم بسبب خلافات سابقة بينهم بمنطقة التبين.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين للوقوف على نشاطهم الإجرامي واستكمال التحقيقات.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالى بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص من عائلة واحدة، بسبب خلافات عائلية سابقة بينهم؛ وبالانتقال والفحص أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وتم اقتيادهم لديوان القسم، وتحفظت مباحث القسم على كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.