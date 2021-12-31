الجمعة 31 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 7 أشخاص متهمين بالتشاجر وترويع المواطنين في التبين

حبس
حبس

أمر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، بتجديد حبس 7 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالبلطجة وترويع المواطنين، خلال تشاجرهم بسبب خلافات سابقة بينهم بمنطقة التبين.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين للوقوف على نشاطهم الإجرامي واستكمال التحقيقات.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالى بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص من عائلة واحدة، بسبب خلافات عائلية سابقة بينهم؛ وبالانتقال والفحص أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وتم اقتيادهم لديوان القسم، وتحفظت مباحث القسم على كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

برودة وأمطار تصل حد السيول.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

القبض على مطربة شهيرة ومدير أعمالها

10 آلاف جنيه مكافأة.. وزير الأوقاف يزور «سيدة الشهامة» بحلوان (صور)

السيدة انتصار السيسى تهنئ المصريين بالعام الجديد

حجم تعاملاته 4 ملايين جنيه.. حبس تاجر عملة فى السوق السوداء

تفاءلوا بالخير تجدوه.. بشائر العام الجديد 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

سمر عادل

ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

عفاف السيد

«البنت السبانخ».. كيف تحصلين على عريس؟

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

مؤمن المحمدي

والله وعملوها الرجالة

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل فى 5 ملفات مهمة خلال 2021؟

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال