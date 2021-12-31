الجمعة 31 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شقيقين فى حادث انقلاب موتوسيكل بمطروح

انقلاب موتوسيكل
انقلاب موتوسيكل

أصيب شقيقان، بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب موتوسيكل، بقرية سيدى حنيش، شرقي مدينة مرسى مطروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام، لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

دخل مستشفى مطروح العام، المصابين في حادث انقلاب موتوسيكل بقرية حنيش، عبد الله سعد عبد الغفار " 28 سنة" - من قرية سيدي حنيش- يعاني من اشتباه كسر بالعمود الفقري وجرح قطعي بفروة الرأس، وحذيفة سعد عبد الفتاح " 17 سنة "- من قرية سيدي حنيش- يعاني من كسر بالذراع الأيسر، وكدمات متفرقة بالجسم، وتم عمل الإسعافات اللازمة والفحوصات الطبية لعلاجهما بالمستشفى.

وكانت غرفة عمليات مديرية الصحة بمطروح، قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل، ووجود مصابين، فتم إخطار مستشفى مطروح العام، للاستعداد لاستقبال المصابين، أثناء إخلائهم من موقع الحادث، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، لإخطار النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

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وائل لطفي

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