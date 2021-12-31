تجديد حبس سائق لاتهامه بسرقة سيدة فى المقطم

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بتجديد حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة حقيبتين من سيدة بمنطقة المقطم.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهم للوقوف على نشاطه الإجرامي واستكمال التحقيقات.

كما استمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها، وأكدت أنه عقب نزولها من سيارة أجرة، سرق المتهم حقيبتين منها وبها هاتف محمول ومشغولات فضية، موضحة أنها أثناء استقلالها سيارة ونزولها فر السائق بحقائبها.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة المقطم من إحدى المواطنات، بلاغًا بأنها عقب استقلالها إحدى السيارات وتوصيلها للمنطقة سكنها، وحال نزولها فوجئت بقيام قائدها بالفرار بالسيارة وبداخلها حقيبتان بداخلهما «هاتف محمول، مشغولات فضية، ملابس».

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتحديد قائدها وتبين أنه عاطل (له معلومات جنائية)، مقيم بمنطقة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة؛ وبمواجهته، أقر بقيامه باستئجار السيارة واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميله "سيئ النية" وأضاف بالتصرف في المشغولات الفضية، والملابس بالبيع لأشخاص لا يمكنه الإرشاد عنهم.

وأضاف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" وأقر بقيامه بارتكاب 3 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كمية من متحصلات نشاطه الإجرامي؛ وباستدعاء المجنى عليهم، اتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.