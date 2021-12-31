تجديد حبس المتهم بإضرام النيران داخل محل بحلوان

أمر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، بتجديد حبس عامل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإضرام النيران في محل لبيع الكاوتش، بسبب خلافات سابقة مع مالكه، بمدينة حلوان.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهم للوقوف على نشاطه الإجرامي واستكمال التحقيقات.

البداية كانت بتلقى غرف عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا بنشوب حريق داخل محل كاوتش بدائرة قسم حلوان، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق وتمت عمليات السيطرة على النيران وإخمادها، دون خسائر بشرية.

وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، رصدت إحدى الكاميرات لحظة قيام عامل بارتكاب الواقعة وإلقاء زجاجة مولوتوف داخل المحل، وبعمل التحريات تبين أن المتهم يدعى "أ. أ"، ومقيم بدائرة القسم؛ وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة مع مالك المحل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.