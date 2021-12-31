ماس كهربائى وراء حريق مخزن «كرتون» بالجمالية

كشف تقرير المعمل الجنائي حول حريق شب في مخزن "كرتون" بمنطقة الجمالية، أن السبب وراء اندلاع الحريق ماس كهربائي، امتد لمحتويات المخزن وأدى إلى تفحمها.

كانت النيابة أمرت بانتداب فريق المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن "كرتون" بمنطقة الجمالية، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها واستكمال التحقيقات.

البداية كانت بتلقى رجال الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا يفيد بوجود حريق شب في مخزن يستخدم لتشوين مخلفات ورق الكرتون والأعشاب بمساكن حوش "عطا" بمنطقة الجمالية، ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، واخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وجرى السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.