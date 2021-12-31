الجمعة 31 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ماس كهربائى وراء حريق مخزن «كرتون» بالجمالية

حريق
حريق

كشف تقرير المعمل الجنائي حول حريق شب في مخزن "كرتون" بمنطقة الجمالية، أن السبب وراء اندلاع الحريق ماس كهربائي، امتد لمحتويات المخزن وأدى إلى تفحمها.

كانت النيابة أمرت بانتداب فريق المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن "كرتون" بمنطقة الجمالية، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها واستكمال التحقيقات.

البداية كانت بتلقى رجال الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا يفيد بوجود حريق شب في مخزن يستخدم لتشوين مخلفات ورق الكرتون والأعشاب بمساكن حوش "عطا" بمنطقة الجمالية، ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، واخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وجرى السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

برودة وأمطار تصل حد السيول.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

غدًا.. تعطيل الدراسة فى البحيرة

10 آلاف جنيه مكافأة.. وزير الأوقاف يزور «سيدة الشهامة» بحلوان (صور)

«راهب المعرفة».. مصر تُودِّع جابر عصفور عن عمر يناهز 77 عامًا

تحريات القبض على المطربة «يارا محمد»: نظمت حفلًا غنائيًا دون الحصول على ترخيص

القبض على مطربة شهيرة ومدير أعمالها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

سمر عادل

ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

عفاف السيد

«البنت السبانخ».. كيف تحصلين على عريس؟

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

مؤمن المحمدي

والله وعملوها الرجالة

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل فى 5 ملفات مهمة خلال 2021؟

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال