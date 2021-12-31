النيابة تستعجل التحريات ضد عاطلين متهمين بقتل جارهما في مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة، بسرعة تحريات رجال المباحث حول عاطلين، لاتهامهما بقتل جارهما بسبب خلافات عائلية بينهما، بعد أن اعتديا عليه بسلاح أبيض، للوقوف على ملابسات الواقعة واستكمال التحقيقات.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن مشادة كلامية بين المتهمين وآخرين من جيرانهم بسبب خلافات عائلية نشبت على إثرها المشاجرة، قام خلالها الطرفان بالاعتداء على بعضهما البعض، حيث قام أحد المتهمين باستخدام سلاح أبيض وسدد طعنة نافذة لأحد الأشخاص من الطرف الثاني في المشاجرة سقط على إثرها قتيلا في الحال.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة ووجود مصابين ومتوفي بدائرة القسم، وبالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة وهما كل من طرف أول (3 أشخاص – ربة منزل، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم) أحدهم توفى على إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم، وإثنين منهم مصابين بجروح، طرف ثان (شخصين – ربة منزل، وجميعهم مقيمين بذات العنوان) مصابين بجروح وكسور بالجسم.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما البعض بالضرب، حيث تعدى أحد أفراد الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثاً إصابته التي أودت بحياة أحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض) المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.