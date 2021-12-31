الجمعة 31 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على مطربة شهيرة ومدير أعمالها

حبس
حبس

تباشر جهات التحقيق إجراءاتها في اتهام مطربة ومدير أعمالها بإقامة حفل غنائي دون ترخيص، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المطربة «ي.م» ومدير أعمالها، لإقامتها حفلًا غنائيًا بكافيه مشهور، دون الحصول على ترخيص.

تعود تفاصيل الواقعة عقب ورود بلاغ إلى رجال الشرطة من سكان أحد العقارات بمنطقة مدينة نصر، يفيد بوجود إزعاج للأهالي في العقار الذي يقطن به، بالإضافة إلى إشغال الطريق، وانتقل رجال الشرطة إلى المكان.

وعقب فحص البلاغ، تبين قيام المطربة «ي.م»، بإقامة حفل غنائي داخل كافيه مشهور بالعقار دون حصولها على ترخيص لإقامة الحفل الغنائي.

وجرى ضبطها ومدير أعمالها و3 آخرين في الواقعة، واصطحابهم إلى قسم الشرطة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بدون ترخيص حفل غنائي الأجهزة الأمنية أجهزة الأمنية قسم الشرطة جهات التحقيق اجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية منطقة مدينة نصر تفاصيل الواقعة

مواد متعلقة

المفكر التونسى محمد الحدّاد: الإسلام السياسى اختطف الدين ووظفه لحشد الجماهير (حوار)

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

نائب محافظ سوهاج يترأس اجتماع لجنة تسيير المشروعات

حفل محمد رمضان فى الساحل الشمالى

قافلة العلمين الطبية ومؤتمر الغزل والنسيج.. حصاد «القوى العاملة» في أسبوع

حفل يس التهامى

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

تطوير العشوائيات بـ«مشرط جراح».. مدبولى يستعرض تأهيل المناطق غير المخططة

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

برودة وأمطار تصل حد السيول.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

القبض على مطربة شهيرة ومدير أعمالها

10 آلاف جنيه مكافأة.. وزير الأوقاف يزور «سيدة الشهامة» بحلوان (صور)

السيدة انتصار السيسى تهنئ المصريين بالعام الجديد

حجم تعاملاته 4 ملايين جنيه.. حبس تاجر عملة فى السوق السوداء

تفاءلوا بالخير تجدوه.. بشائر العام الجديد 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

سمر عادل

ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

عفاف السيد

«البنت السبانخ».. كيف تحصلين على عريس؟

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

مؤمن المحمدي

والله وعملوها الرجالة

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل فى 5 ملفات مهمة خلال 2021؟

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال