القبض على مطربة شهيرة ومدير أعمالها

تباشر جهات التحقيق إجراءاتها في اتهام مطربة ومدير أعمالها بإقامة حفل غنائي دون ترخيص، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المطربة «ي.م» ومدير أعمالها، لإقامتها حفلًا غنائيًا بكافيه مشهور، دون الحصول على ترخيص.

تعود تفاصيل الواقعة عقب ورود بلاغ إلى رجال الشرطة من سكان أحد العقارات بمنطقة مدينة نصر، يفيد بوجود إزعاج للأهالي في العقار الذي يقطن به، بالإضافة إلى إشغال الطريق، وانتقل رجال الشرطة إلى المكان.

وعقب فحص البلاغ، تبين قيام المطربة «ي.م»، بإقامة حفل غنائي داخل كافيه مشهور بالعقار دون حصولها على ترخيص لإقامة الحفل الغنائي.

وجرى ضبطها ومدير أعمالها و3 آخرين في الواقعة، واصطحابهم إلى قسم الشرطة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.