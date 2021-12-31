تجديد حبس سائق لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بحلوان

أمر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، بتجديد حبس سائق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من مخدر "الحشيش" بقصد الاتجار.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهم للوقوف على نشاطه الإجرامي واستكمال التحقيق.

كانت قوة أمنية من إدارة مباحث تأمين الطرق والمنافذ، تمكنت من القبض على سائق "توكتوك"، 30 سنة، ومقيم بعرب غنيم بمدينة حلوان، وبتفتيشه عثر بحوزته على "4 طرب حشيش وزنت 400 جرام، ومبلغ مالي وهاتف محمول"، حال مروره بكمين بالتبين بمحافظة القاهرة؛ وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها بمدينة حلوان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.