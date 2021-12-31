الجمعة 31 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس سائق لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بحلوان

حبس
حبس

أمر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، بتجديد حبس سائق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من مخدر "الحشيش" بقصد الاتجار.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهم للوقوف على نشاطه الإجرامي واستكمال التحقيق.

كانت قوة أمنية من إدارة مباحث تأمين الطرق والمنافذ، تمكنت من القبض على سائق "توكتوك"، 30 سنة، ومقيم بعرب غنيم بمدينة حلوان، وبتفتيشه عثر بحوزته على "4 طرب حشيش وزنت 400 جرام، ومبلغ مالي وهاتف محمول"، حال مروره بكمين بالتبين بمحافظة القاهرة؛ وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها بمدينة حلوان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

برودة وأمطار تصل حد السيول.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

10 آلاف جنيه مكافأة.. وزير الأوقاف يزور «سيدة الشهامة» بحلوان (صور)

القبض على مطربة شهيرة ومدير أعمالها

السيدة انتصار السيسى تهنئ المصريين بالعام الجديد

حجم تعاملاته 4 ملايين جنيه.. حبس تاجر عملة فى السوق السوداء

تفاءلوا بالخير تجدوه.. بشائر العام الجديد 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

سمر عادل

ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

عفاف السيد

«البنت السبانخ».. كيف تحصلين على عريس؟

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

مؤمن المحمدي

والله وعملوها الرجالة

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل فى 5 ملفات مهمة خلال 2021؟

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال