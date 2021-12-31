مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث سير بمطروح

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، بإصابات متنوعة، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة، في مدينة السلوم، وتم نقلهما إلى مستشفى السلوم التخصصي، وتقديم الإسعافات اللازمة للمصاب وتحويله إلى مستشفى مطروح العام لتلقي العلاج.

استقبل مستشفى السلوم التخصصي، حسين رجب طاهر " 17 سنة " – من السلوم- يعاني من اشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف داخلي، إثر حادث انقلاب سيارة وتم عمل الإسعافات اللازمة، ولم تستجب الحالة وتوفيت.

كما دخل المستشفى وليد كمال عبد السلام " 16 سنة" – من السلوم – مصاب بكسر مضاعف بالساعد الأيمن، وتم تقديم الإسعافات اللازمة له وتحويله إلى مستشفى مطروح العام لاستكمال العلاج.

وكانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف، قد تلقت بلاغاً بوقوع انقلاب سيارة ملاكي، فتم الدفع بسيارات إسعاف، لإخلاء المصاب والجثة ونقلهما إلى مستشفى السلوم، وبعد عمل الإسعافات الأولية للمصاب تم نقله لمستشفى مطروح العام.

كما تم إجراء لموقع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.