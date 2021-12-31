إحالة المتهمين بتقطيع جسد سيدة فى بولاق الدكرور للمحاكمة

انتهت النيابة العامة بالجيزة من التحقيقات اللازمة في قضية سحل وتقطيع جسد "نسمة" المعروفة بـ"سيدة بولاق الدكرور" وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة.

البداية كانت بتلقي الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل تدعى “نسمة ع. م”، مصابة بجروح قطعية وكدمات متفرقة وادعاء تعدى آخرين ومقيمة بمدينة عامر بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وسؤال المصابة أفادت بتعدي 3 أشقاء سيدتين “وفاء م. ع”.، “سعادة م. ع”، وشقيقهما “حسين م. ع”، معلومين لديها، عليها بالضرب بسبب خلافات الجيرة.

وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 35571 جنح بولاق الدكرور، وأخطر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة الذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .