الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«بحوث الصحراء» يكرم شعبة البيئة والأراضي الجافة لدورها في التطوير

د فاطمة أحمد علي
د فاطمة أحمد علي

كرّم الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، الدكتورة فاطمة أحمد نائب رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق ورئيس شعبة البيئة والأراضي الجافة والمناطق القاحلة بالمركز، خلال احتفالية كبري بمناسبة مرور 70 عامًا على إنشاءه، تحت شعار تاريخ عريق ومستقبل واعد بمشاركة أكثر من 200 خبير من علماء المركز والجهات ذات العلاقة بعمل مركز بحوث الصحراء، وعدد من المنظمات الدولية والعربية، ضمن خطة تطوير تطبيقات البحوث العلمية لخدمة المشروعات القومية المصرية.

وقال «زغلول»، إن هذا التكريم يأتي تقديرا لدور فاطمة أحمد، في تطوير العمل داخل شعبة البيئة التابع مركز بحوث الصحراء، وهو ما انعكس علي تطوير أداء القسم خلال توليها إدارة شئون هذا القسم، والاستفادة من كافة الباحثين في قسم البيئة وتوظيفهم في المواقع المناسبة، وفقا لتخصصات الباحثين.

وأضاف، أن تكريم الدكتورة فاطمة أحمد رئيس شعبة البيئة نظرًا لدورها في التعامل مع قضايا البيئة المرتبطة بالتأثير على مختلف المشروعات بالإضافة إلى الميزة النسبية لشعبة البيئة في التعامل مع الإستخدام الأمثل للموارد المائية والأرضية.

وأوضح، أن التكريم يأتي في إطار دور شعبة البيئة في تحسين إنتاجية وحدتي الأرض والمياه تحت ظروف التغيرات المناخية بالمناطق الصحراوية والتوثيق المعرفي وتعظيم الاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية البرية، وحفظ وصون الموارد الوراثية النباتية والتنوع البيولوجي النباتي في الصحراء.

وأشار «زغلول»، إلى أن الدكتورة فاطمة أحمد لعبت دورًا كبيرًا في تطبيق أهداف شعبة البيئة، في العمل على أقلمة وإكثار النباتات الطبية والعطرية البرية وتعظيم الاستفادة منها وفقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتطوير نظم الزراعة الحيوية والعضوية بما يضمن سلامة الغذاء وتنمية الموارد الرعوية الطبيعية بالصحاري المصرية، وحماية البنية الأساسية ومناطق التنمية المتكاملة من أخطار زحف الرمال والعواصف الرملية بالصحاري المصرية.

-بحوث الصحراء يكرم شعبة البيئة والأراضي الجافة لدورها تطوير العمل داخل

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