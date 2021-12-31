الجمعة 31 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الري: 122 مليون جنيه منح مصرية لدعم الدول الأفريقية

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ خطة مشروعات للتعاون مع الدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل في عدة مجالات.

وأوضح «عبد العاطي»، في بيان، اليوم الجمعة، أنه في مجال دعم الدول الأفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل، فقد تم تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها 122 مليون جنيه، كما تم افتتاح مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بدولة الكونغو الديمقراطية، لمجابهة أخطار الفيضانات.

وأشار، إلى تنظيم دورتين تدريبتين للمهندسين المسئولين عن تشغيل المركز، وافتتاح سد لحصاد مياه الأمطار بأوغندا، والعمل في تنفيذ المرحلة الخامسة لتشغيل وصيانة المعدات المخصصة للمشروع المصرى الأوغندي لمقاومة الحشائش بأوغندا وإزالة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى.

بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إدارة الحشائش المائية بالمواقع الضحلة ببحيرتي كيوجا والبرت بأوغندا، وتأهيل استراحات الري بكمبالا وجينجا، والتي تعرضت للإهمال على مدى 60 عامًا، وفي جنوب السودان.

‏كما أنه جارِ تنفيذ عملية إنشاء محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور، وتنفيذ 7 محطات مياه شرب جوفية في المناطق الريفية التي تبعد 20 إلى 30 كيلو متر من العاصمة جوبا بجنوب السودان، والبدء في مشروع التطهيرات بمجرى بحر الغزال بولاية الوحدة لإزالة الحشائش المائية لربط المدن والقري الرئيسية ملاحيا وكذلك الحد من مخاطر الفيضان، كما يجري تنفيذ  سدين لحصاد مياه الأمطار للاستفادة من مياه الامطار في أوقات الجفاف في ولاية واراب بجنوب السودان.

كما تم عقد الدورة التدريبية السنوية السادسة والعشرون فى مجال "هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار" بمشاركة 20 متدربًا من دول حوض النيل، وهي السودان وجنوب السودان وتنزانيا ورواندا والكونغو الديمقراطية ومصر.
 

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