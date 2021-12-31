حبس أب وابنته شرعا فى قتل طفلة بمشتول السوق

قررت نيابة مشتول السوق بالشرقية، حبس أب وابنته 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالشروع في قتل طفلة وتعرض حياتها للخطر عن طريق إلقائها في مقابر الحمايدة عقب ولادتها، وكانت النيابة قد أمرت بوضع الطفلة في دار رعاية.

البداية عندما تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد محمود إبراهيم مأمور مركز شرطة مشتول السوق يفيد بالعثور على طفلة حديث الولادة في مقابر الحمايدة بمدينة مشتول السوق، على الفور انتقل فريق من المباحث إلى مكان الواقعة وتم تفريغ الكاميرات، وتوصلت التحريات إلى مرتكبي الواقعة، وتم القبض علي المتهمين واقتيادهم إلى مركز الشرطة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.