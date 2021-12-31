الجمعة 31 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس أب وابنته شرعا فى قتل طفلة بمشتول السوق

حبس
حبس

قررت نيابة مشتول السوق بالشرقية، حبس أب وابنته 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالشروع في قتل طفلة وتعرض حياتها للخطر عن طريق إلقائها في مقابر الحمايدة عقب ولادتها، وكانت النيابة قد أمرت بوضع الطفلة في دار رعاية.

البداية عندما تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد محمود إبراهيم مأمور مركز شرطة مشتول السوق يفيد بالعثور على طفلة حديث الولادة في مقابر الحمايدة بمدينة مشتول السوق، على الفور انتقل فريق من المباحث إلى مكان الواقعة وتم تفريغ الكاميرات، وتوصلت التحريات إلى مرتكبي الواقعة، وتم القبض علي المتهمين واقتيادهم إلى مركز الشرطة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

برودة وأمطار تصل حد السيول.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

10 آلاف جنيه مكافأة.. وزير الأوقاف يزور «سيدة الشهامة» بحلوان (صور)

القبض على مطربة شهيرة ومدير أعمالها

السيدة انتصار السيسى تهنئ المصريين بالعام الجديد

حجم تعاملاته 4 ملايين جنيه.. حبس تاجر عملة فى السوق السوداء

تفاءلوا بالخير تجدوه.. بشائر العام الجديد 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

سمر عادل

ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

عفاف السيد

«البنت السبانخ».. كيف تحصلين على عريس؟

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

مؤمن المحمدي

والله وعملوها الرجالة

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل فى 5 ملفات مهمة خلال 2021؟

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال