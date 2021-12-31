ضبط أمين عهدة بتهمة اختلاس بضائع جمعية استهلاكية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط المتهم باختلاس بضائع جمعية استهلاكية، حيث تبين أنه أمين عهدة بأحد المجمعات اختلس كميات كبيرة من العدة الخاصة به لبيعها لحسابه الشخصي.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص «أمين عهدة مجمع إحدى شركات المجمعات الاستهلاكية»، باستغلال طبيعة عمله، واختلاسه عهدته المسلمة إليه من جهة عمله، وقيامه ببيعها فى الأسواق السوداء بمبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، تم ضبطه وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.