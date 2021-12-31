الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة طفل مشنوقًا داخل حديقة فى نجع حمادى

مشنوقًا
مشنوقًا

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الجمعة، على جثة طفل مشنوقا بحبل داخل حديقة بقرية عزبة نقيب، التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا، بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل مشنوقا داخل جنينة بقرية عزبة نجيب التابعة لمركز نجع حمادي.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة ثابت هاني ثابت، يبلغ من العمر 14 عاما، طالب بالمرحلة الإعدادية، مشنوقا بحبل داخل حديقة بعزبة نقيب بمركز نجع حمادي.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام ببهجورة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات.

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