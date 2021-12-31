الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع ربة منزل صعقًا بالكهرباء في البحيرة

مصرع ربة منزل صعقًا
مصرع ربة منزل صعقًا بالكهرباء

تسبب الطقس السيء وهطول الأمطار في محافظة البحيرة بمصرع ربة منزل اليوم الجمعة، متأثرة بإصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية إثر صعق كهربائي أثناء تواجدها بالمنزل بإحدى قرى مركز كوم حمادة تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بدر المركزى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة كوم حمادة بلاغا من مستشفى بدر المركزى بوصول حنان ك ع ٢٥ سنة ربة منزل وتقيم قرية الصفوان دائرة مركز كوم حمادة جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي.

بالانتقال والفحص تبين لمأمور مركز شرطة كوم حمادة أثناء قيام المجنى عليها بتشغيل التليفزيون صعقها التيار الكهربائي  بسبب هطول الأمطار على الأسلاك وتأثيرها  على الأجهزة الكهربائية .

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

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