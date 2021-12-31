وائل لطفى يكشف أهم الكتب التي قرأها فى 2021

كشف الكاتب الصحفي وائل لطفى، رئيس تحرير جريدة الدستور، عن قائمة بأهم الكتب التي قرأها خلال عام 2021؛ أبرزها مجموعة قصصية للكاتب ياسر عبد اللطيف بعنوان "موسم الأوقات العالية" وهي مجموعة قصصية تدور في فترة التسعينيات وأبطالها من هذا الجيل فى حي المعادين وتدور القصة الرئيسية فيها عن مجموعة من أبناء الطبقة الوسطي يتعاطون المخدرات، إضافة إلى الحادث الشهير الخاص باغتصاب فتاة المعادي، وهي صادرة من "الكتب خان".

وأضاف "لطفى"، أن الكتاب الثاني الذى قرأه فى 2021 وهو كتاب قديم للدكتور غالى شكرى "نجيب محفوظ من الجمالية إلى نوبل"، وبالفعل يتم إصدار أعماله القديمة عن "هيئة الكتاب" ويتضمن هذا الكتاب حوار مع أديب نوبل نجيب محفوظ، وأيضاً من الكتب "10 أدباء يتحدثون" للناقد الكبير الراحل فؤاد دوارة ورغم انه كتاب صدر قديماً إلا أنه انتهى من قرأته فى 2021 رغم صدوره عام 1965، وهو كتاب يعد نموذجاً للعمق على مستوى الحوار أى الحوار على المستوى المعرفى، واستطاع أن يحصل على نسخة منه من أسرة المفكر الراحل.

وأشار أيضا إلى كتاب "الجو العام" الصادر عن دار المحروسة وهو كتاب نثرى للشاعر إبراهيم داود وهو عبارة عن بورتريهات لشخصيات هامشية من الشريحة الوسطى، وأيضا كتاب "أفيون وبنادق" وهو صادر عن دار المحروسة للنشر، ويضم مجموعة من الحلقات كانت نشرت فى إحدى المجلات العربية عن خط الصعيد وهى حلقات عبارة عن تأريخ اجتماعي لعلاقات التحالف بين أبناء الليل والأثرياء فى صعيد مصر وهي غنية بالمعلومات التاريخية والواقعية تؤكد أهمية الكاتب صلاح عيسي، وأيضاً لصلاح عيسي "رجال مرج دابق" وهو دراسة سردية عن وقائع ما حدث فى معركة مرج دابق وكيف سقطت دولة المماليك ورغم أنه كتاب موجه للأطفال إلا إنه كتاب ممتع وهو صادر عن دار الكرمة، وهى جميعها مجموعة من الكتب التى قرأتها بعيداً عن تخصص الإسلام السياسي خلال عام 2021.