ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

كان عام ٢٠٢٠ عامًا سيئًا بسبب وباء كورونا «كوفيد- ١٩»، وفى العام التالى له بدأ الاقتصاد فى التعافى من آثار الجائحة التى تسببت فى إصابة الاقتصاد العالمى بالركود، ولا يعنى هذا أن الأزمة الراهنة لهذا الاقتصاد سببها الوحيد يرجع إلى هذه الجائحة، فثمة عوامل أخرى كثيرة فاعلة فى الوصول إلى هذه الأزمة، لكنى أشير بوضوح إلى تأثير «كوفيد- ١٩» باعتباره متغيرًا بالغ الأهمية، ويُمكننا فهم ما يحدث فى الاقتصاد العالمى وفى العام الذى سوف نستقبله.

تمثل الركود العالمى فى ارتفاع الأسعار لعدم تناسب المعروض مع حجم الطلب المرتفع، وانقطاع سلاسل التوريد العالمية، ونقص الإمدادات، وهى كلها عناصر أضعفت الاقتصاد مما ظهر فى تراجع الإنتاج والمعروض وارتفاع تكاليف الشحن والمواد اللازمة للإنتاج وارتفاع أسعار الطاقة، ما جعل البنوك تقوم بعمليات تحفيز نقدى من خلال ضخ التريليونات لمساعدة الشركات والأفراد المتأثرين من الجائحة، فبلغ حجم التيسير الكمى على مستوى العالم ٤٥ تريليون دولار، وكل ذلك كان معناه وجود أزمة تضخم عالمية.. وقد أكدت الأزمة بمستوياتها المختلفة التى يمر بها العالم بوجه عام المستوى المرتفع جدًا من الاعتماد المتبادل الموجود فى الاقتصاد العالمى، وحتمية وجوده، فالسمة الواضحة للنظام الاقتصادى العالمى، التى تؤكد ضرورة الاعتماد المتبادل، تتمثل فى حرية الحركة وضرورتها، وديناميكية رأس المال الذى يتجاوز مفهوم السوق الواحدة، وقد تسببت الجائحة فى الحد من حركة رأس المال، مما ترتب عليه البطء فى تدفق الأموال إلى الاقتصاد العالمى، وركود النشاط الاقتصادى بوجه عام، وهو الأمر الذى لن يغيره إلا نمو اقتصادى ونشاط ديناميكى حين يبدأ رأس المال فى التحرك بوتيرة أسرع من جديد، بالإضافة طبعًا إلى انتهاج سياسات محفزة على الإنتاج.

نحن على بُعد ساعات قليلة من العام الجديد ٢٠٢٢- قبل نشر هذا المقال- الذى تشير المقدمات إلى صعوبة استمرار الأزمة فى الاقتصاد العالمى، ويتضح استمرار أزمة سلاسل الإمداد والتوريد، التى قد تستمر حتى النصف الأول من العام، حيث إن ٩٠٪ من البضائع حول العالم فى حاجة إلى نقلها وشحنها برغم صعوبة هذه العملية، ذلك أن الشحن البحرى يعانى من أزمة كبيرة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة وعدم توافر الحاويات اللازمة لعمليات النقل، وقد ارتفعت أسعار الشحن ٤ أضعاف عما كانت عليه قبل الجائحة. كل ذلك سيؤدى فى العام الجديد إلى نقص فى المنتجات وتوزيعها، ولكى تصل هذه المنتجات، التى سيزداد الطلب عليها، إلى المستهلك ستكون مُحملة بكل هذه الزيادات، وهذا يعنى استمرار وضعية التضخم دون إمكانية وضع مدى زمنى محدد لانتهائها، وهى وضعية ستؤثر على كل الدول، خاصة فى ظل أزمة الطاقة التى لا توجد حتى الآن سياسات واضحة للتعامل معها، وتعد من أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى فى عام ٢٠٢٢.

هذه الوضعية المتأزمة للاقتصاد العالمى تضع البنوك المركزية فى مأزق، فيما يخص سياساتها النقدية، فهى من ناحية تحاول معالجة مشكلة التضخم، ومن ناحية أخرى تحاول عدم الإضرار بمستويات النمو، فالمخاطر المتوقع حدوثها فى عام ٢٠٢٢ ترتبط بمدى قدرة البنوك المركزية على التحكم فى الاقتصاد العالمى وأسواق المال، حيث يعد سعر الفائدة إحدى أهم أدوات السياسة النقدية، وهو يلعب دورًا كبيرًا فى البناء الاقتصادى للدول، لأنه مؤشر مهم يستخدم فى الدلالة على حركة الاقتصاد الكلى، ويستخدم أيضًا كأداة للتأثير فى النشاط الاقتصادى، بالإضافة إلى ذلك فإن أى تغيير فى سعر الفائدة يُحدث أثرًا فى الاستثمار والقرارات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد كله.. وفى هذا السياق، قامت البنوك المركزية لبعض الدول برفع سعر الفائدة كالنرويج والمكسيك والبرازيل، وبنكى إنجلترا وروسيا، لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، فيما قامت دول أخرى بتخفيض سعر الفائدة مثل تركيا.

وبالنظر إلى أكبر اقتصادين نجد أن معدل التضخم فى الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع فى نوفمبر ٢٠٢١ إلى ٦.٨٪، وهو معدل لم يصل إليه الاقتصاد الأمريكى منذ ٤٠ عامًا تقريبًا، مما سيضطر البنك الفيدرالى الأمريكى إلى اتخاذ سياسة نقدية أكثر تشددًا، والمضى نحو إنهاء التيسير الكمى ورفع أسعار الفائدة، فى الربع الأول أو الثانى من عام ٢٠٢٢، وذلك فى محاولة لإبطاء التضخم.. وإذا انتقلنا إلى الصين، باعتبارها ثانى أهم اقتصاد بعد أمريكا، سنجد أنها سجلت ارتفاعًا فى معدل التضخم بشكل كبير، فأسعار الجملة فى الصين سجلت فى شهر أكتوبر أكبر ارتفاع لها منذ ٢٦ عامًا، كما ارتفعت أسعار السلع بالقياس إلى دخل المستهلكين.

وبالرغم من المخاوف من موجات التضخم المتوقعة فى ٢٠٢٢، إلا أن التقارير تشير إلى احتمال أن نسبة النمو ستصل إلى ٤.٩٪، وهذه النسبة أقل من عام ٢٠٢١، لكنها أفضل كثيرًا من عام ٢٠٢٠ الذى شهد انكماشًا بنسبة ٣٪.. كما أن الاقتصاد العالمى فى النصف الثانى من العام ٢٠٢٢ ربما يشهد ارتفاعًا فى قيمة الدولار، وهو ما يعنى حدوث تغييرات متوازية فى معاملات قطاع الاقتصاد الخارجى لكثير من الدول، بل وتغييرات أيضًا فى السياسة النقدية والسياسة المالية.

الاقتصاد العالمى إذن فى موقف حرج يجب الحيلولة دون تفاقمه، ولن يحدث هذا إلا إذا تكاتفت الدول الكبرى لمواجهته فى استراتيجية واحدة تحول دون انهيار الاقتصاد العالمى وأسواق المال العالمية، وفى هذا السياق يمكن الاستفادة من خبرة مواجهة أزمة انهيار أسواق المال العالمية عام ١٩٨٥.