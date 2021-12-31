استياء بين المرشحين لانتخابات اتحاد الكتاب بسبب عدم الفرز العلني

اعترض عدد من المرشحين لانتخابات اتحاد كتاب مصر على عدم الفرز العلني والذي يتم الآن داخل اتحاد الكتاب.

وأكد المرشحون أن كل مسئول عن صندوق من صناديق الاقتراع يفرز أوراق الصندوق بنفسه ويكتب بدون أن يقرأ أو يعلم الجميع لمن الأصوات وسط استياء من المرشحين في الانتخابات.

وكان الأدباء المرشحون يعلمون أن طريقة الفرز هي أن ينادي على الأصوات ومن حصل عليها، ولكن الجميع فوجئ بتغير هذه الطريقة وهو ما اعترضوا عليه.

يشار إلى أن صناديق الاقتراع تم نقلها منذ قليل، من الصوان المقام بمقر الاتحاد الى المسرح تحت مراقبة الداخلية و٦ من الأعضاء غير المرشحين بسبب سوء الأحوال الجوية.

جدير بالذكر أن "اتحاد الكتاب" أصدر بيانا رسميا، قال فيه إنه تلقى إنذارا بدعوى قضائية للمطالبة بإيقاف إجراء انتخابات التجديد النصفى المقررة نهاية الشهر الجارى.

ونسب البيان هذه المطالبة القضائية بتأجيل الانتخابات إلى أحد المنتمين إلى ما يسمى بتيار الإصلاح غير أنه لم يفصح عن اسم من رفع الدعوى، كما لم يكشف هل قام بها عدة أشخاص أم شخص واحد.

وقال البيان إن الدعوى لإيقاف الانتخابات من التيار نفسه الذي طالب بإجرائها سابقا، وهو ما يسمى بتيار الإصلاح.

وأكد البيان أن هذا إنذار يترتب على إنفاذه تأجيل الانتخابات التى دعا إليها نقيب الكتاب الدكتور علاء عبد الهادى للمرة الرابعة.

وأكد مصدر داخل نقابة اتحاد الكتاب -كما ذكر في البيان- أن هذا الإنذار عبثى المقصود منه تعطيل إجراء الانتخابات والتشهير بعدد من قيادات النقابة المحترمة التى تبتغى أن تلتزم بالقانون والاستحقاقات الدستورية فى العمل النقابى.

ويعد اتحاد كتَّاب مصر من أهم المؤسسات الثقافية المصرية ويقع مقره في شارع حسن صبري بمنطقة الزمالك بالقاهرة ويضم نخبة المبدعين المصريين.

وقد أسسه الأديب يوسف السباعي، في السبعينيات، وضم نخبة المبدعين ومنهم أديب نوبل نجيب محفوظ، والكاتب محمد عبدالحليم عبدالله، والكاتب إحسان عبدالقدوس، والشاعر أحمد رامي، والناقد رجاء النقاش، والكاتب ثروت أباظة، والكاتب فكري أباظة، والكاتب أحمد علي باكثير، والكاتب عبدالحميد جودة السحار، والكاتب أمين يوسف غراب، وغيرهم من كبار الكتَّاب.

وترأس الاتحاد من قِبَل عدد من الأدباء الكبار بينهم توفيق الحكيم، ويوسف السباعي، وثروت أباظة، ومحمد سلماوي، بينما يرأسه في الوقت الحالي الشاعر علاء عبدالهادي.

ومن أبرز أعضاء اتحاد الكتاب على مدار تاريخه الكتاب والأدباء: أحمد عبدالمعطي حجازي، فاروق شوشة، جمال الغيطاني، محمد عفيفى مطر، محمد جبريل، بهاء طاهر، يوسف القعيد، خيرى شلبي، محمد البساطي.