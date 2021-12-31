استمرار كسح مياه الأمطار بمدن وقرى كفر الشيخ

تشهد مدن وقرى مركز "بيلا، الحامول، الرياض، مطوبس، سيدي سالم، قلين، البرلس، كفر الشيخ، دسوق، فوه، مصيف بلطيم، سيدي غازي"، بمحافظة كفر الشيخ، انتشار معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

‏وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، كما شددّ محافظ كفر الشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

وتواصل غرفة العمليات في مجلس مدينة بيلا، برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، اليوم الجمعة، عملها على مدار الساعة لمتابعة الطقس ومواجهة أية تقلبات جوية والتعامل الفوري مع أي مشكلة وحلها بأسرع وقت، تحسباً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية المتوقع حدوثها خلال الأيام الثلاثة، التي بدأت أمس، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد رئيس مدينة بيلا، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمركز والمدينة، لمواجهة الطقس السيئ، مع انعقاد غرفة عمليات مجلس مدينة بيلا بشكل دائم على مدار الـساعة، والتواصل المستمر مع كل الوحدات المحلية على مستوى مركز بيلا وكافة الجهات الخدمية، لاستقبال شكاوى المواطنين، وتوحيد الجهود، لتدارك الآثار السلبية للأزمة، ومواجهة الأزمات والطوارئ، والحفاظ على سلامة المواطنين، مشدداً على جميع نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى بسرعة الاستجابة الفورية، لمطالب المواطنين، خاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، ورفع درجة الاستعداد والالتزام بكافة التعليمات واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وأشرف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال سحب مياه الأمطار بشوارع المدينة وتصريف المياه وتطهير صفايات الأمطار، كما تابع الأعمال الجارية بقرى الحامول ، ومنها قرى الكفر الشرقي والتفتيش والزعفران وغيرهم ، بسحب ورفع مياه الأمطار وتطهير خطوط خفض المنسوب.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، سحب مياه الأمطار، ورفع درجة الاستعداد القصوى، والتعامل الفوري مع مياه الأمطار فور سقوطها بحي شرق وغرب المدينة، وكذلك بقرى مركز كفر الشيخ.

وتابع ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، كسح مياه الأمطار من شوارع مدينة مطوبس ، مشدداً على إزالة أي تراكمات بقرى المركز بشكل مستمر، كما تابع رفع مياه الأمطار بقرى الجزيرة الخضراء وابيانه ومنية المرشد، وغيرهم من القرى.

كما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال رفع المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة، وسحب مياه الأمطار، فضلاً عن استمرار رفع درجات الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار، بالإضافة إلى ازالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول بالمدينة، والقرى.

وتابع فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، رفع درجة الاستعداد في جميع القرى والمدينة لمواجهة التغيرات المناخية وموجة سقوط الأمطار التي تعرضت إليها البلاد، والتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وأعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف، وجاهزية سيارات الكسح ومعدات النظافة على مستوى المركز واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

تابع الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار، وحملات النظافة والتجميل ، ورفع القمامة والمخلفات إلى المقلب الرئيسي ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية والمداخل والمخارج ومحيط المدارس وطريق والمقابر الكورنيش وطريق الرافد الموازي للطريق الدولي، مشدداً بتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة ،والمداخل والمخارج و رافد الطريق الدولي.

كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام، واستمرار العمل في أعمال الردم والتسوية وتمهيد وتجريف الطريق العام، والمداخل والمخارج، و رافد الطريق الدولي، بالإضافة إلى شفط تراكمات المياه في الأماكن التي تتعرض لتجمعات، وتسليك وتطهير صفايات الأمطار، وغرف الصرف الصحي.

وتابع على سلامة، رئيس مدينة سيدى غازي، انتشار المعدات لرفع تراكمات المياه أولاً بأول بالشوارع ورفع درجة الاستعداد القصوى والتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة، حرصا على سلامتهم.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، سحب جميع مياه الأمطار والتأكيد على تشغيل صفايات الأمطار، ومحطات الصرف الصحي، للانتهاء من إزالة أي تجمعات مياه التي تبعد عن صفايات الأمطار، فضلاً عن رفع الرمال بطريق الفنار بجوار المعسكرات.

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع مياه الأمطار من الشوارع والأحياء والقرى، بحضور نواب رئيس المدينة، ورؤساء القرى الـ 11، "محلة دياي، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب" بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي برئاسة المهندس هاني البسيوني ، ورئيس شبكة الصرف المهندس محمد جاويش.