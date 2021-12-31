الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«المرور»: تحرير 396 مخالفة موقف عشوائى خلال 5 أيام

مخالفة
مخالفة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، بكافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية ولتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت جهودها خلال 4 أيام، عن ضبط 402 دراجة نارية مخالفة.

كما تكثف الإدارة العامة للمرور، الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت جهودها خلال 5 أيام، عن ضبط 396 مخالفة موقف عشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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