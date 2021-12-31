استمرار حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الطقس السيئ

ساد طقس غير مستقر فى معظم أنحاء الجمهورية، وسقطت أمطار فى عدد من المحافظات، على مدار اليومين الماضيين، وسط وجود فرق العمل المختلفة، لرفع تراكمات المياه لفتح الطرق أمام السيارات.

وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن هناك متابعة دورية مع المحافظين، لرصد التعامل مع تداعيات الطقس السيئ، وعلى رأسها رفع تراكمات المياه أولًا بأول.

وتلقى «شعراوى» تقريرًا من غرفة العمليات فى وزارة التنمية المحلية، رصدت خلاله سقوط أمطار فـى معظم المناطق، لافتًا إلى عدم وجود تراكمات للمياه ولا خسائر ناجمة عن الأمطار، فيما تراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر و٣ أمتار.

ووفقًا للتقرير، أيضًا، سقطت أمطار متوسطة على مركزى العلمين والحمام بمطروح، بينما كانت خفيفة على مرسى مطروح والسلوم فى المحافظة ذاتها، إلى جانب القليوبية ودمياط، دون وجود تراكمات للمياه.

وسادت حالة من الطقس غير المستقر فى بورسعيد، مع توقف الأمطار على محافظتى القاهرة والجيزة، وفتح ميناء نويبع فى جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال، بينما شهد باقى المحافظات طقسًا شتويًا شديد البرودة على المحافظات الساحلية، وباردًا على الوجه القبلى، مع نشاط ملحوظ للرياح بها جميعًا.

وأعلن «شعراوى» عن استمرار رفع درجة الاستعداد فى المحافظات، والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمواجهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.

ووجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية باستمرار متابعة تطورات الوضع فى المحافظات على مدار الساعة، لسرعة التعامل مع أى أحداث طارئة، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، مع ضرورة وجود رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيًا، ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

وشهدت محافظة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح أمس، سقوط أمطار غزيرة على جميع الأنحاء، بالتزامن مع نوة رأس السنة، وتعرضت المحافظة لأمطار غزيرة، تتواكب مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لمنخفض جوى وأمطار فى العديد من المحافظات.

ورفعت الإسكندرية درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، وأعلنت الطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية والأحياء للتعامل مع تداعيات النوة الحالية، ونشرت شركة الصرف الصحى معداتها لشفط ونزح مياه الأمطار لمنع تراكمها فى الطرق والشوارع.

وكلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية المختصة بالوجود الميدانى على مدار اليوم فى الشارع للتعامل الفورى مع أى حالة طارئة، وتكثيف أعمالها فى الشوارع للتعامل مع موجة الطقس السيئ، والتطهير المستمر لشنايش الأمطار ورفع أى أتربة أو مخلفات من شأنها إعاقة حركة المرور أو التسبب فى انسداد الشنايش.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إنه تم نشر السيارات والمعدات استعدادًا للأمطار، مؤكدًا أنه تم التعامل مع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة فور حدوثها فى العديد من المناطق بالمحافظة، مع تطهير المنطقة بعد الأمطار لرفع العبء عن «الشنايش».

كما أكد استمرار أعمال تطهير الشنايش وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع ومتابعة مناسيب المصارف، فى إطار الاستعداد للتعامل مع أى تجمعات للمياه نتيجة الأمطار.

وناشد المواطنين الإبلاغ عن أى شكاوى على رقم الخط الساخن للشركة ١٧٥ من أى خط أرضى، أو على رقم ٠١٢٠١١٧٥١٧٥ محمول وواتس آب، أو من خلال صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعى.

وفى مطروح، شهدت مدينة مرسى مطروح، أمس، تحسنًا ملحوظًا فى حالة الطقس، وأعلنت المحافظة عن استمرار حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أى تداعيات، بالإضافة إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة لتلقى بلاغات المواطنين والمتابعة مع غرف العمليات الفرعية.

وشددت المحافظة على تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أى آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى وجود رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيًا، ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، والدفع بسيارات الشفط لإزالة أى تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار، لتيسير حركة المرور والتيسير على المواطنين.

وشهدت البحيرة، أمس، سقوط أمطار غزيرة، وبالأخص على المدن الساحلية، مع النشاط الملحوظ للرياح على جميع مناطق المحافظة، الأمر الذى أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى، وخلو الشوارع من المارة، وحذرت الجهات التنفيذية بمحافظة البحيرة المواطنين من الخروج إلا للضرورة القصوى.

وشهد معظم قرى المحافظة انقطاع التيار الكهربائى، بعد فصل تيار الكهرباء عن الأعمدة الخاصة بإنارة الشوارع، كإجراء احترازى.

وأهابت المحافظة بالمواطنين الالتزام بعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية، وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم الخروج إلى الشوارع إلا فى حالة الضرورة القصوى، وعدم ركن السيارات فى أماكن احتمال سقوط الأشجار أو على فتحات تصريف المطار، بالإضافة إلى تجنب السير بسرعات عالية، مع الحفاظ على مسافة أمان أكثر من المعتاد.

وفى الدقهلية، شهدت المحافظة حالة من الطقس السيئ، مع انخفاض درجات الحرارة، وسقوط الأمطار الغزيرة على المراكز والمدن بنطاق المحافظة لليوم الثانى على التوالى، وتسببت حالة الطقس السيئ فى توقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة، وضعف حركة البيع والشراء بالأسواق وغرق عدد من الشوارع بمياه الأمطار.

ووجه أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بدفع سيارات كسح وشفط المياه للتعامل الفورى مع تجمعات المياه بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة، وأكد انعقاد غرفة العمليات مشكلة بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، مع الاتصال بغرف عمليات المراكز والمدن والأحياء للتعامل الفورى مع حالات الطوارئ.

كما وجه رؤساء المدن والأحياء بالتأكد من سلامة كل أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أى حوادث، حرصًا على سلامة المواطنين.

وفى محافظة الغربية، شهدت سقوط أمطار غزيرة، أمس، فى عدد من المراكز والمدن، وسط تجمعات لمياه الأمطار، مع انخفاض درجات الحرارة على كل الأنحاء.

وشدد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، على رؤساء المدن والأحياء بالتنسيق مع مديرى فروع شركة المياه على مستوى مراكز المحافظة، والدفع بسيارات ومعدات الكسح فى أماكن تجمعات المياه، وتوزيع فرق الطوارئ وتمركزها بأماكن تجمع مياه الأمطار للتعامل وشفط المياه الناتجة من الأمطار، حتى لا تتأثر مظاهر الحياة العامة أو الحركة المرورية بالمحافظة.

وفى المنوفية، سادت حالة من الطقس السيئ على جميع الأنحاء، مع هطول أمطار غزيرة على كل الأنحاء.

وكلف اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، جميع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بالوجود الميدانى على مدار اليوم بكل الشوارع والطرق الرئيسية، لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار، والتعامل مع موجة الطقس السيئ لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.

وفى الفيوم، شهدت، أمس، سقوط أمطار على جميع الأنحاء منذ الساعات الأولى من الصباح.

ووجه أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المراكز وكل المديريات الخدمية، لمواجهة ظروف الطقس السيئ، تحسبًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية المتوقع حدوثها خلال الأيام المقبلة.

كما وجه بانعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بشكل دائم، والتواصل المستمر مع كل المديريات والقطاعات الخدمية ومجالس المدن، لاستقبال شكاوى المواطنين، وتوحيد الجهود، من خلال الربط الإلكترونى لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع غرف عمليات مجالس المدن والمديريات، لتدارك الآثار السلبية، مع تنظيم نوبتجيات عمل مستمرة على مدار الساعة، لمواجهة الأزمات والطوارئ، والحفاظ على سلامة المواطنين.

وكلف مسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمرور اليومى للتأكد من صلاحية وتطهير بالوعات الصرف، وتكثيف أعمال الصيانة بصفة مستمرة، كما كلّف مسئولى الرى بالمرور على مخرات السيول وتطهيرها بشكل كامل، تحسبًا لأى طوارئ قد تتعرض لها المحافظة.