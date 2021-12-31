الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إعادة تشميع مطعم مأكولات سورية شهير بالعجوزة بعد فك الشمع

إعادة تشميع مطعم
إعادة تشميع مطعم مأكولات سورية شهير بالعجوزة

أعادت الجهات الأمنية والتنفيذية بحي العجوزة، غلق وتشميع مطعم مأكولات سورية شهير بالعنوان ١٠ شارع محمود بدرالدين بجوار سور نادي الترسانة بحي العجوزة، وذلك بعد قيام المنشأة المخالفة بفك الشمع الذي تم وضعه بعد ضبط ٣٧٥ كجم شاورما لحوم ودواجن وحوالي ٧٥ كجم دهون حيوانية وجميعها بهم تغيرات بالخواص الطبيعية ولا توجد بيانات لها وغير صالحة للاستخدام الآدمي وبعضها بها رائحة كريهة وذلك بعد قيام الأطباء بالكشف عليها. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع قسم شرطة العجوزة وذلك استكمالًا للمجهودات التي تشنها محافظة الجيزة، لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين.

 

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وائل لطفي

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