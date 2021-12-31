رئيس النمسا يدعو إلى التضامن المجتمعي لمواجهة أزمة جائحة كورونا

دعا الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين إلى مزيد من التضامن المجتمعي في العام الجديد ٢٠٢٢ لمواجهة أزمتي جائحة كورونا وتغير المناخ.

وقال الرئيس النمساوي، في رسالة تهنئة إلى المواطنين اليوم الجمعة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، إن عام 2021 كان بلا شك عامًا مليئًا بالتحديات والاضطرابات ورغم ذلك حققت النمسا كثيرًا من النجاحات والتقدم.

وتمنى الرئيس الكسندر فان دير بيلين للشعب النمساوي عاما سعيدا ملىء بالخير والسلام، مضيفا " دعونا نتطلع إلى الأمام معًا نحو مستقبل أفضل".

ومن جانب آخر، كثفت الشرطة النمساوية انتشارها مساء اليوم لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية والتي تعقد وسط قيود واسعة بسبب المخاوف من انتشار متغير " أوميكرون " من فيروس كورونا.