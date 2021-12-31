الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية: 701.3 مليون طن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في 2019

الاحتباس الحراري
الاحتباس الحراري

أصدرت كوريا الجنوبية ما مجموعه 701.3 مليون طن من غازات الاحتباس الحراري في عام 2019.
وذكرت وزارة البيئة الكورية الجنوبية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة- أن حصيلة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لعام 2019، التي أكدها مركز أبحاث غازات الاحتباس الحراري، تمثل انخفاضا بنسبة 3.5% عن عام 2018.
ويُعزى الانخفاض بدرجة كبيرة إلى انخفاض انبعاثات محطات الطاقة من 268.5 مليون طن إلى 248.7 مليون طن، والمواد البديلة المتلفة لطبقة الأوزون من 8.8 مليون طن إلى 6.3 مليون طن.
لكن الانبعاثات الناجمة عن النقل البري والانبعاثات غير المعدنية زادت بمقدار 2.75 مليون طن و1.13 مليون طن على التوالي.
وأشارت إلى أن قطاع الطاقة استحوذ على 87.2% أو 611.5 مليون طن من إجمالي الانبعاثات، وانخفضت انبعاثات قطاع الطاقة بنسبة 3.3% أو بمقدار 21 مليون طن عن عام 2018، بسبب القيود المفروضة على توليد طاقة الفحم الحرارية والتي تم فرضها للحد من تلوث الهواء بالغبار الناعم.
واستحوذت قطاعات المنشآت الصناعية والزراعة والنفايات على 7.4% و3% و2.4% من الإجمالي على التوالي.
وانبعث ما يقرب من 380 طنا من غازات الاحتباس الحراري لكل مليار وون (841,000 دولار أمريكي) من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض 5.6% من 401 طن في عام 2018.
وبلغت قيمة الانبعاثات للفرد الواحد 13.6 طن، بانخفاض 3.7% عن 14.1 طن المسجلة في عام 2018.
وتوقعت الوزارة الكورية أن تنخفض حصيلة عام 2020 من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى إجمالي 648.6 مليون طن.

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