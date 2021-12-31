الجمعة 31 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الإعلام اليمنى يطالب المجتمع الدولى بالضغط على الحوثى لإطلاق سراح الصحفيين

معمر الإرياني
معمر الإرياني

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على ميليشيا الحوثي لإطلاق سراح الصحفيين اليمنيين فورًا دون قيد أو شرط.


وأشار الإرياني - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إلى أن 11 صحفيًا يقبعون في معتقلات ميليشيا الحوثي في ظروف قاسية، وتردي وضعهم الصحي بعد أن حرموا من كافة حقوقهم الطبيعية وتعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي خلال فترة اعتقالهم، وصدرت في حق أربعة منهم أوامر بالإعدام في قضايا ملفقة.


واستنكر الإرياني تنصل الميليشيا من كل الدعوات لإطلاق الصحفيين، واستخدام هذا الملف الإنساني للابتزاز والمساومة.

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