«الأرصاد»: غدا طقس مائل للبرودة نهارا

يحتفل المواطنون بـ 2022 في ظل حالة من عدم استقرار الطقس على مدار هذه الأيام.

وفي السياق، تواصلت «الدستور» مع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس في ليلة رأس السنة الجديدة.

وقال «شاهين» إن الأمطار التي شهدتها البلاد على مدار اليوم، لها أثار سلبية على تواجد المواطنين بالشوارع خلال الساعات المقبلة.

وأكد لـ«الدستور» أنه سيسود غدا طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وكاترين.

وأكد سقوط أمطار في بعض مناطق الجمهورية، حيث تشهد بعض الأماكن نسبة سقوط أمطار غزيرة.

وأكد أن الأسبوع المقبل ستنتهي حالة عدم الاستقرار تمامًا، نافيا عدم وجود سيول على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، مع الاستمرار في البرودة.