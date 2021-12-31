الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقرى المنيا استقبالا للعام الجديد

تزيين الكنائس والميادين
تزيين الكنائس والميادين بمناسبة العام الجديد بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة والتجميل بقرى وأحياء المنيا لاستقبال العام الجديد وأعياد الأخوة الأقباط وأيضا بمحيط الكنائس للتيسير على الأخوة الأقباط احتفالاتهم بأحياء المدينة والقرى التابعة، لها وقامت برفع 70 طن مخلفات وتزيين الكنائس والميادين بالأنوار وأشجار الزينة.

وقال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدات المحلية بقرى تلة والبرجاية ودمشير ونزلة حسين كثفت حملات المكثفة الإنارة والنظافة بالقري والتوابع وقامت برفع 70 طن من المخلفات والقمامة ومسح الشوارع بالجليدر لتيسير حركة المواطنين والمركبات تحت إشراف  رؤساء القرى وكذلك صيانة كشافات الإنارة بمحيط الكنائس والطرق المؤدية.

وأضاف محمود أبو كريشة نائب رئيس مركز ومدينة المنيا أنه تم تكثيف حملات النظافة والإنارة بشوارع حي جنوب تحت إشراف ايمن حسانين رئيس الحى كما تم تحميل وتزيين الكنائس بأنوار الزينة لاستقبال العام الجديد وأعياد الميلاد المجيد. 

وأوضح محمد عبد العظيم رئيس حى وسط المدينة أنه تم تجميل المنطقة المقابلة لميدان الأورام بزراعة أشجار الزينة بالتنسيق مع إدارة المشتل تحت إشراف محمد سيد مدير الحدائق والمشاتل.

وأشار رمضان جمال رئيس حي غرب المدينة إلى أن فريق العمل المعاون قاموا بتكثيف حملات النظافة والإنارة والتجميل بشوارع الحى ومحيط الكنائس كما تم تحميل ميدان شلبي بأنوار الزينة.

تزيين الكنائس والميادين بمناسبة العام الجديد بالمنيا
تزيين الكنائس والميادين بمناسبة العام الجديد بالمنيا
تزيين الكنائس والميادين بمناسبة العام الجديد بالمنيا
تزيين الكنائس والميادين بمناسبة العام الجديد بالمنيا
تزيين الكنائس والميادين بمناسبة العام الجديد بالمنيا
تزيين الكنائس والميادين بمناسبة العام الجديد بالمنيا
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المنيا رفع مخلفات تزيين الكنائس والميادين محمود أبو كريشة الدكتور محمد حلمي

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2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

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