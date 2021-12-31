إصابة قهوجى على يد «فرارجى» بشظايا خرطوش فى مشاجرة بشبرا الخيمة

أصيب قهوجى بشظايا خرطوش في البطن، خلال مشاجرة مع عامل بمحل لبيع الدواجن، في منطقة بهتيم بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية لوجود خلافات مالية بينهما، وتم نقل المصاب لمستشفى الدمرداش بالقاهرة لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد سالم الدقميرى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من مستشفى الدمرداش يفيد استقبال شخص مصاب بشظايا خرطوش بالبطن وتم حجزه للعلاج.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالمعاينة والفحص وسؤال الشهود، تبين إصابة "أحمد ا ش"، 23 سنة، قهوجى، مقيم مسطرد دائرة القسم، بشظايا خرطوش بالبطن، وجرى نقله لمستشفى الدمرداش لتلقى العلاج.

وبسؤال المصاب اتهم "محمد أ ع"، وشهرته "بلية"، 25 سنة، عامل بمحل لبيع الدواجن، ومقيم دائرة القسم، بإحداث إصابته بسلاح نارى "فرد خرطوش"، إثر حدوث مشادة كلامية حال تقابلهما أمام سكن المتهم بسبب خلافات مالية، قام خلالها الأخير بإطلاق عيار نارى وأحدث إصابته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.