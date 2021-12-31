الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تحرر محضرًا ضد شخص ادعى إلقاء خطبة الجمعة: شتت المفتشين

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قرر الدكتور  محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، خصم شهر من بدل صعود المنبر من الشيخ م. محمد إمام وخطيب مسجد التوحيد، منطقة شلبي التابع لإدارة أوقاف المنيا الجديدة، مديرية أوقاف المنيا مع إحالته إلى لجنة القيم والتحقيق بديوان عام الوزارة، لمخالفته تعليمات الوزارة في الالتزام بالموضوع والوقت المحدد لخطبة الجمعة.

وجاء ذلك بناءً على مذكرة مديرية أوقاف المنيا والمرفوعة من القطاع الديني.

كما حررت مديرية أوقاف كفر الشيخ محضرًا ضد المدعو إيهاب بسيوني البربري بقسم شرطة ثان كفر الشيخ برقم 3916 لسنة 2021 م، لقيامه بنشر أخبار كاذبة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بأنه سيؤدي خطبة الجمعة بأحد المساجد بالقاهرة على غير الحقيقة، ما سبب تشتيتا لعمل مفتشي المتابعة بالمديريات والديوان العام من خلال تلك المنشورات الكاذبة.

وتحذر مديرية أوقاف كفر الشيخ بأن المدعو إيهاب بسيوني البربري ليس له ترخيص خطابة من الأوقاف وغير مصرح له بها، وأن ما نشر لا أساس له من الصحة، وتؤكد على عدم السماح للمذكور بأي عمل دعوى خطابة أو إمامة أو خلافه ، مع إحالة من يسمح له بذلك للمساءلة التأديبية.


وشدد وزير الأوقاف، على جميع الأئمة والخطباء مراعاة مقتضى الحال والاقتصاد في الخطبة بأن تكون الخطبتان في حدهما الأقصى عشر دقائق، لافتا إلى عدم تجاوز هذا الوقت بأية حال، مؤكدًا على جميع المفتشين وقيادات المديريات بالتأكيد على ذلك ومتابعة التنفيذ، وإحالة أي مخالف إلى التحقيق ولجنة القيم بديوان عام الوزارة، وإلغاء تصريح أي خطيب يخالف ذلك.


وأكد على الأئمة والعاملين التزام بالمساجد بعملهم، فالرخصة للمصلين وليست للعاملين بالمساجد.

الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف القطاع الديني مديرية أوقاف كفر الشيخ جميع الأئمة الأئمة والعاملين

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