تحرير 321 محضرًا خلال حملات على المخابز والأسواق بكفرالشيخ

تمكن ضباط مباحث التموين بالاشتراك مع مجالس المدن محافظة كفر الشيخ، من تحرير321 محضراً للمخالفين من أصحاب المخابز ومحال الجزارة والمطاعم،خلال حملة على الأسواق.

وأسفرت الحملة التي شنتها على المخابز عن تحرير 86 محضر نقص وزن، و14 محضر مواصفات، ومحضرين تجميع دقيق، و91 محضراً متنوعاً، بإجمالي 193 محضراً، وستواصل الحملات على المخابز لضبط المخالفين.

كما أسفرت حملات مجالس المدن على المحال التجارية والمطاعم والمجازر، عن تحرير 128 مخالفة، منها 14 مخالفة لعدد من محال الجزارة لقيامهم بالذبح خارج السلخانة.