وفاة طفل رضيع مختنقًا بسبب المدفأة فى المنيا

توفى طفل رضيع إثر الاختناق بسبب المدفأة بأحد مراكز محافظة المنيا، وتم نقل جثة الرضيع لمشرحة المستشفى العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيق وبيان عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه وراء الوفاة.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وفاة طفل رضيع باختناق إثر التدفئة الزائدة في حجرة نومه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين وفاة طفل رضيع لا يتجاوز من العمر 8 شهور، وأفادت التحريات الأولية أن سبب الوفاة زيادة التدفئة فى الحجرة أدى إلى حدوث اختناق للطفل الرضيع، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.