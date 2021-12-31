«القومى للترجمة» ينعى الدكتور جابر عصفور

نعى المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، مؤسس المركز القومي للترجمة ووزير الثقافة الأسبق جابر عصفور والذي رحل عن عالمنا اليوم تاركًا إرثًا إبداعيًا وإنجازا فريدا في العمل الثقافي.

وفي تصريح للدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة: «بقلوب حزينة ينعى المركز القومي للترجمة مؤسسه والأب الروحي لكل العاملين به الناقد والمفكر الكبير الأستاذ الدكتور جابر عصفور الذي أثرى الثقافة المصرية في كل مراحل جهاده الثقافي وجدد روحها بما أنجزه من مشروعات ثقافية رائدة في مجال النقد والترجمة وإدارة الثقافة مؤمنًا بريادة مصر وسائرًا على درب أساتذته العظماء من رواد التنوير، وفتح آفاق المعرفة لنا جميعًا أستاذًا جامعيًا وأمينًا للمجلس الأعلى للثقافة ومؤسسًا للمركز القومي للترجمة ووزيرًا لثقافة مصر فكان نعم السند و القدوة والأب».

الدكتور جابر عصفور (25 مارس 1944-31 ديسمبر 2021)، حصل على درجة الدكتوراه من كلية الآداب قسم اللغة العربية عام 1973 .

شغل منصب رئيس قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة كما عمل أستاذًا زائرًا بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة ستكهولم بالسويد .

شغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للثقافة في الفترة من (١٩٩٣-٢٠٠٧) ثم شغل منصب مدير المركز القومي للترجمة ، تم تعيينه وزيرًا للثقافة في ٣١ يناير ٢٠١١ و للمرة الثانية في يونيو ٢٠١٤

له إرث كبير من المؤلفات النقدية الهامة نذكر منها :"الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي"، "مفهوم الشعر: دراسة في التراث النقدي"، "دفاعًا عن التنوير"، "أوراق ثقافية"، "النقد الأدبي والهوية الثقافية" و"زمن الرواية".

حصل الراحل على عدد كبير من التكريمات والجوائز منها : "جائزة النيل"،"جائزة سلطان بن على العويس"، "الوسام الثقافي التونسي" و"درع رابطة المرأة العربية".