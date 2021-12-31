الجمعة 31 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يهنئ بوريك على فوزه بانتخابات الرئاسة التشيلية

بايدن
بايدن

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، جابرييل بوريك على فوزه بانتخابات الرئاسة التشيلية، مشيدًا بالانتخابات في تشيلي، وأنها تعد "نموذج قوي" لبقية العالم.

وذكرت صحيفة " ذا هيل " الأمريكية أن بوريك أصبح أصغر شخص يتم انتخابه لمنصب رئيس تشيلي بعد تغلبه على خصمه خوسيه أنطونيو كاست بأكثر من 10 نقاط.

ووفقًا لبيان صادر عن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي اليوم الجمعة، ناقش بايدن وبوريك "التزامهما المشترك بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان والنمو الشامل".

وقالت بساكي إن الرئيس بايدن شدد على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة وتشيلي لتعزيز التعافي الأخضر والعادل من جائحة كورونا والتصدي للتهديد الوجودي المتمثل في تغير المناخ.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

برودة وأمطار تصل حد السيول.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

10 آلاف جنيه مكافأة.. وزير الأوقاف يزور «سيدة الشهامة» بحلوان (صور)

محافظ بنى سويف يكرم وكيل الأوقاف لمساهمته فى إعمار بيوت الله

أمطار متوسطة على محافظتى القاهرة والجيزة (صور)

حصاد 2021.. مصر الأول إفريقيا في مجال التعليم

رئيس «مياه القناة»: التدريب الجيد وراء السيطرة على تجمعات الأمطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

مؤمن المحمدي

والله وعملوها الرجالة

عبد الرحيم طايع

لماذا لا أحب "تريكة"؟

مدحت بشاى

دراما الواقع وتكاليف الإصلاح

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

جبروت الرأى العام وخطورة العقل الجمعى

محمد العسيري

وما دام بنزرع.. يبقى هنصنّع

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل فى 5 ملفات مهمة خلال 2021؟

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال