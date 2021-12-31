الجمعة 31 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان: أنفقنا أكثر من 300 مليون يورو على اختبارات الكشف عن «كورونا»

كورونا
كورونا

أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم الجمعة، أن اليونان من بين أكبر خمس دول في أوروبا من حيث إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، مؤكدة أن البلاد أنفقت أكثر من 300 مليون يورو على الاختبارات التشخيصية السريعة.


وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، يانيس إيكونومو، في تصريح، اليوم، وفقا لصحيفة «كاثميريني» اليونانية، إنه منذ الأول من مايو الماضي حتى 30 ديسمبر، قدمت المنظمة الوطنية للصحة العامة 8 ملايين و759 ألفًا و556 اختبارا تشخيصيًا مجانيًا من بينهم 7 ملايين و642 ألفًا و167 اختبارًا سريعًا ومليون و112 ألفًا و389 اختبار «بي. سي. آر» للكشف عن «كورونا».


وأضاف أن النظام الصحي الوطني قدم أيضًا ملايين الفحوصات التشخيصية المجانية.


واحتلت اليونان المرتبة الرابعة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد الاختبارات السريعة واختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس «كورونا».

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