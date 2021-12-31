الخارجية الأمريكية تطالب المسافرين للخارج بوضع خطط للطوارئ

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، المواطنين الأمريكيين الذين يسافرون إلى الخارج بوضع خطط للطوارئ في الوقت الذي تكافح فيه البلدان في جميع أنحاء العالم مع تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا وخاصة متغير "أوميكرون ".

وقالت الوزارة، في مذكرة إعلامية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الجمعة: "إنه يتعين على المواطنين الأمريكيين الذين يختارون السفر دوليًا القيام بوضع خطط للطوارئ، حيث قد يضطرون إلى البقاء في بلد أجنبي لفترة أطول مما كان مخططًا له في الأصل، وهو ما سيكون على نفقتهم الخاصة".

وذكرت المذكرة أن "الوزارة توصي بشراء تأمين سفر دولي يشمل تغطية إلغاء الرحلات بسبب كورونا ومزايا طبية".

وأشارت وزارة الخارجية أيضًا إلى أنه بالنسبة للأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين عامين فما فوق، والذين يعودون إلى الولايات المتحدة من السفر الدولي، سيحتاجون إما إلى إثبات الشفاء من كوفيد أو اختبار سلبي يتم إجراؤه في غضون يوم واحد قبل عودتهم.