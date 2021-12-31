الأمير أندرو يختبئ فى قلعة وندسور بعد إدانة صديقته جيسلين ماكسويل فى قضية جنسية

كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن الأمير أندرو كان مختبئًا بمفرده في قلعة وندسور الليلة الماضية بعد إدانة صديقته جيسلين ماكسويل في قضية الإتجار بالجنس، رغم مغادرة عائلته لقضاء عطلة تزلج.

وقالت الصحيفة إن المحكمة في نيويورك ستقرر يوم الثلاثاء ما إذا كانت مزاعم الاعتداء المرفوعة ضده من فيرجينيا جوفري يمكن أن تحال إلى المحاكمة.

وقالت تشونتاي ديفيز، أحد ضحايا ماكسويل والملياردير المشتهي للأطفال جيفري إبستين، عن أندرو: «قد يشعر بعدم الارتياح حتى الآن».

وتابعت: «يجب أن يواجه أندرو تحقيقًا جنائيًا في أي صلات بجيفري إبستين وصديقته جيسلين ماكسويل لإساءة معاملة القاصرين».

وطالبت جينيفر أراوز البالغة من العمر 15 عامًا عندما اغتصبها إبستين، بالتحقيق مع دوق يورك بعد ساعات من إدانة صديقه ماكسويل بتهمة الاتجار بالجنس.

وقال محامو ضحايا ماكسويل الليلة الماضية إن أندرو يجب أن يكون «مرتعشًا للغاية الآن».