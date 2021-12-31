الجمعة 31 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف ملابسات فيديو مشاجرة انتحل فيها شخص صفة ضابط شرطة بالجيزة

الأمن
الأمن

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر "فيسبوك"، متضمنًا مشاجرة بين طرفين على أولوية المرور بمنطقة المريوطية في الجيزة، وألقى رجال المباحث القبض على طرفي المشاجرة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع الفيديو الذى تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمناً وقوع مشاجرة بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الطالبية، وادعاء أحد الأطراف بأنه ضابط شرطة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 ديسمبر الجارى تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بحدوث مشادة كلامية بين كل من "طرف أول: 4 أشخاص طرف ثان: شخصان- جميعهم مقيمون بدائرة القسم"، بسبب أولوية المرور بين الطرفين أثناء سيرهما بسيارتين بمحل البلاغ وتعدى الطرفان كل منهما على الآخر لفظياً.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرفين، وتبين قيام أحد الأشخاص من "الطرف الأول" بانتحال صفة ضابط شرطة وقيامه بتزوير "كارنيه" لإيهام المواطنين بأنه ضابط بالخدمة، وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة للتحقيق..

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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