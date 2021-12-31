بريطانيا: الجرعة المعززة تخفض الدخول للمستشفيات بعد الإصابة بكورونا بمعدل 81% ⁧‫

أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، عن أن الجرعة المعززة من اللقاحات تخفض الدخول للمستشفيات بعد الإصابة بكورونا بمعدل 81%⁧‫.

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية، إن أكثر من 90% من الإصابات المجتمعية بكورونا في إنجلترا الآن سببها المتحور "أوميكرون".

وأعلنت الوكالة أنه نظرًا إلى أن أوميكرون أصبح الآن متحور كورونا السائد، فإنها ستتوقف عن إصدار بيانها اليومي المختص بحالات الإصابة بالمتحور اعتبارًا من 31 ديسمبر الجاري، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.



وأظهرت بيانات وكالة الأمن الصحي اليوم أنه تم اكتشاف 39 ألفا و923 حالة إصابة جديدة بأوميكرون في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وهو ثاني أعلى رقم يومي يُسجل حتى الآن، ما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمتحور الجديد المكتشفة في البلاد إلى 210 آلاف و122 حالة.



وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة اليونانية، الأربعاء، أن حزمة القيود الجديدة التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع لاحتواء الانتشار الكبير للمتحور "أوميكرون"، دخلت حيز التنفيذ في الساعة السادسة من صباح امس الخميس، بدلاً من يوم 3 يناير كما كان مقررًا لها.

وجاء القرار بعد يوم من إعلان السلطات عن حصيلة يومية قياسية جديدة بلغت 21 ألفا و657 حالة إصابة بكورونا.

وتقول السلطات إن المتحور أوميكرون شديد العدوى هو السائد الآن في المجتمع على ما يبدو. وعقب اجتماع بشأن وباء كوفيد-19 برئاسة رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، قال وزير الصحة، ثانوس بليفريس، إن أماكن الترفيه وخدمات الطعام ستغلق في منتصف الليل، ولن يُسمح فيها بالموسيقى أو الوقوف، مع فرض حد أقصى على العدد لكل طاولة، وسيُسمح ببقاء المطاعم مفتوحة حتى الساعة 2 صباحًا في ليلة رأس السنة الجديدة، بحسب ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.

كما ستكون الكمامات عالية الحماية، إلزامية في محلات السوبر ماركت ووسائل النقل العام. وسيكون على نصف الموظفين العمل من المنزل في القطاعين العام والخاص، مع عودة العمل بنظام الورديات.

وستفرض القيود كذلك على الملاعب الرياضية، حيث ستقتصر أعداد المتفرجين على 10% من السعة الاستيعابية، بحد أقصى 1000 متفرج، ومن المتوقع أيضا أن تصدر وزارة الصحة اليونانية توصيات بشأن التجمعات المنزلية في ليلة رأس السنة الجديدة.