غضب الطبيعة.. أعاصير وبرق ورعد في رأس السنة

أكدت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أنه مع حلول العام الجديد، يمكن أن تضرب العواصف الشديدة بعض المناطق التي دمرتها الأعاصير قبل أسبوعين فقط.

وتابعت أن الطبيعة لن توقف غضبها في ليلة رأس السنة وستطلق الألعاب النارية الخاصة بها على شكل رعد وبرق، بالإضافة إلى الفيضانات والرياح القوية حتى الأعاصير المحتملة.

وقال مكتب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) في ممفيس: «من المفترض أن تتطور العواصف في وقت متأخر من مساء الجمعة وتستمر حتى وقت مبكر من بعد ظهر يوم السبت، جميع أنماط الطقس القاسي ستكون ممكنة.. لكنني أعتقد أن التهديد الأكبر قد يكمن في الفيضانات».

وأوضحت الشبكة أن غضب الطبيعة سيفسد احتفالات مدينة نيويورك التقليدية هذا العام.

العواصف الشديدة

وأكدت الشبكة أنه مع نهاية عام وبدء عام آخر، ستشهد كلتا المناسبتين عواصف شديدة، حيث تشق الجبهة الباردة طريقها إلى الدفء الربيعي الذي كان سائدًا طوال الأسبوع في الولايات الجنوبية.

وتابعت أن الولايات الأكثر عرضه للخطر هي دالاس، وتكساس، وحتى ليكسينجتون، كنتاكي.

وأشارت إلى أن هذه العواصف ستكون قادرة على تحمل جميع مخاطر الطقس القاسية بما في ذلك البرد القاسي والرياح المدمرة والفيضانات والصواعق المتكررة وبعض الأعاصير.

وبحلول يوم السبت، يتحول التهديد بالعواصف الشديدة إلى الشرق والجنوب، ولكنه يتوسع أيضًا ليؤثر على المزيد من المواقع.

وأكدت الشبكة أن الفيضانات ستكون أيضًا مصدر قلق كبير، خاصة في جميع أنحاء كنتاكي حيث لا يزال التنظيف مستمرًا من الأعاصير التي اجتاحت المنطقة منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع.

وتابعت أنه من المتوقع هطول الأمطار على نطاق واسع من 1-3 بوصات من غرب أركنساس إلى غرب ولاية بنسلفانيا، ويمكن أن ترى كنتاكي أعلى نسبة امطار قد تصل الى 4 بوصات خلال عطلة نهاية الأسبوع، ونظرًا لأن الأرض مشبعة بالفعل بالمياه عبر أركنساس وكنتاكي وتينيسي، فإن الفيضانات والفيضانات السريعة ممكنة للغاية.