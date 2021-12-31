القومى لحقوق الإنسان ينعى الدكتور جابر عصفور

نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان، بكل عبارات الحزن والأسي، المفكر الكبير الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وأكد المجلس، أنه برحيل الفقيد فقدت مصر أحد أعمدة الثقافة والتنوير الذي عمل طوال مسيرة حياته مدافعاً عن الهوية المصرية وثقافتنا الأصيلة المستنيرة، من خلال مؤلفاته وإسهاماته الفكرية المتعددة وآرائه الوطنية المتنوعة التي أثرت قوة مصر الناعمة، وكان نبراساً للانتماء الوطني، ولعب دورًا مستنيرًا من خلال رئاسة العديد من الهيئات الثقافية في مصر.

من هو جابر عصفور؟

يذكر أن الدكتور جابر عصفور وزير ثقافة مصر الأسبق، ولد في "25 مارس 1944" كاتب ومفكر وباحث وأكاديمي، عُين أمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة منذ يناير 1999 وحتى مارس 2007، وفى عام 2011 عين وزيرًا للثقافة وتولى وزارة الثقافة للمرة الثانية في يونيو 2014 وحتى نهاية فبراير 2015.

له العديد من المؤلفات الهامة التي كتبها خلال مسيرته العلمية ومنها: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، ومفهوم الشعر، والمرايا المتجاورة، وكتاب دراسة في نقد طه حسين، والإحيائية والإحيائيون، وقراءة التراث النقدي، والتنوير يواجه الاظلام، ومحنة التنوير، ودفاعاً عن التنوير، وزمن الرواية.

موعد تشييع الجثمان

يشيع جثمان الدكتور والناقد الكبير جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ 77 عامًا، غدًا بعد صلاة الظهر، من مسجد صلاح الدين بالمنيل، ثم التوجه لجامعة القاهرة لتشييع الجنازة من الجامعة قبل التوجه لمدافن الأسرة بمدينة 6 أكتوبر.