الجمعة 31 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إستونيا تدرس تزويد أوكرانيا بصواريخ «جافلين» ومدافع «هاوتزر»

صاروخ
صاروخ

تدرس وزارة الدفاع الإستونية تزويد أوكرانيا بصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، ومدافع "هاوتزر" عيار 122 ملم.

وقال بيتر كويميت، رئيس إدارة التعاون الدولي بوزارة الدفاع الإستونية في تصريحات- نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الجمعة- إنه قبل اتخاذ القرار النهائي، يجب الحصول على إذن من الولايات المتحدة، بلد منشأ الصواريخ، ومن فنلندا وألمانيا، المالكين السابقين لمدافع "الهاوتزر".

وأضاف كويميت أنه "من حيث المبدأ، اتخذت إستونيا قرارًا في وزارة الدفاع بأن رغبتنا تكمن في دعم أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة في الوضع الأمني ​​الصعب الحالي". 

وتابع: "الأشياء التي ندرس إرسالها حاليًا هي صواريخ جافلين- أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات، ونحن ندرس أيضًا توفير مدافع هاوتزر عيار 122 ملم وذخيرتها".

وفي الوقت نفسه أشار كويميت إلى أن "تقديم المساعدة الدفاعية الفتاكة ليس بهذه السهولة، فقبل تسليم صواريخ جافلين، من الضروري الحصول على إذن من الولايات المتحدة كشركة مصنعة، وفي حالة مدافع الهاوتزر، علينا أن نطلب من ألمانيا وفنلندا الموافقة على نقل الأسلحة".

وتابع أن إستونيا تحصل باستمرار على المزيد من صواريخ جافلين، "وهو ما يعني أنه على مر السنين ستبدأ بعض الصورايخ في التقدم في العمر، إذا جاز التعبير.. العمر الافتراضي لصاروخ جافلين يزيد قليلاً عن عشر سنوات.. بعد ذلك يجب نزع سلاح الصاروخ أو إنفاق المال على تحديثه".

وقال كويميت إنه إذا لم يتم تسليم الصواريخ الآن، فسيتم استخدامها للتدريب في السنوات المقبلة.

كما تخطط إستونيا لزيادة المساعدات الأخرى لأوكرانيا، ففي العام الماضي، قبل تدهور الوضع على الحدود الأوكرانية، أطلقت وزارة الدفاع الإستونية مشروعًا مشتركًا مع ألمانيا لبناء مجمع مستشفى ميداني متنقل لقوات الدفاع الأوكرانية. 

وسيتمثل دور قوات الدفاع الإستونية ووزارة الدفاع في تنسيق المشروع وتدريب الأطباء العسكريين الأوكرانيين للعمل في هذا المجمع، وتخطط ألمانيا لتخصيص الأموال للمشروع، ومن المقرر تنفيذ هذا المشروع في فبراير.

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