«ميقاتى» يعرب عن أمله فى التعاون من أجل نهوض لبنان خلال العام الجديد

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، عن أمله في أن تتوحد الإرادات في البلاد خلال العام الجديد للتعاون في ورشة للنهوض بلبنان مما يمر به من صعوبات ومشاكل.

ودعا ميقاتي، في تهنئة للشعب اللبناني بمناسبة العام الميلادي الجديد، أن يستقبل اللبنانيون العام الجديد بالأمل والإيمان، متمنيًا أن يكون مليئًا بالصحة والخير والعافية لجميع اللبنانيين، مشيرًا إلى أن المحنة ستزول ويتعافى لبنان ويستعيد اللبنانيون حياتهم الطبيعية.

ويعاني لبنان من أزمات متفاقمة على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية وسط تعثر الحلول في ظل تعطيل جلسات مجلس الوزراء، بسبب إصرار فريق سياسي على عدم المشاركة في جلسات المجلس لحين تعديل مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري، وهو ما يمنع مجلس الوزراء من الانعقاد واتخاذ قرارات مهمة على طريق الإصلاح.