بولندا: توزيع أكثر من 46 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا

أعلنت السلطات الصحية في بولندا، اليوم الجمعة، أنه تم توزيع 46 مليونًا و962 ألفًا و321 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى الآن، من بينها 157 ألفًا و121 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت السلطات الصحية البولندية - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أنه تم تطعيم أكثر من 21 مليون شخص بشكل كامل باللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما تلقى أكثر من 21.67 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح.

يُشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بولندا بلغ 4 ملايين و108 آلاف و215 حالة، وإجمالي الوفيات بلغ 97 ألفًا و54 حالة.