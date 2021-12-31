المنيا تتجمل استعدادًا لاحتفالات رأس السنة (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة لضبط حركة الشارع وتسهيل حركة المواطنين والسيارات، تزامنا مع الاحتفال بالعام الجديد.

وقامت الوحدة برفع الإشغالات من الشوارع وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، كما تم تكثيف أعمال النظافة والتجميل بكورنيش النيل لاستقبال احتفالات المواطنين بالعام الجديد، وكان حسام الفلاح، مدير إدارة الإشغالات والإزالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وفريق العمل بالإدارة، قد قام بتكثيف الحملات بشوارع المدينة وإزالة ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والحيوية وأعلى الكباري، والتي تسبب التكدس المروري، حيث تمكنت من رفع كافة الإشغالات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

من ناحية أخرى، كان الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس المركز والمدينة، قد قاد حملة لمتابعة أعمال النظافة والتجميل بكورنيش النيل بمدينة المنيا، حيث تم رفع التراكمات والمخلفات أولا بأول عقب انتهاء تواجد المواطنين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين من الأمراض والأوبئة خاصة فيروس كورونا المستجد.

كما تابع قياتي انضباط وانتظام العمل بكورنيش المنيا، والتأكد من تواجد العمال والموظفين على رأس عملهم والقيام بكافة المهام المكلفين بها على أفضل وجه ممكن، خاصة مع تزايد أعداد المواطنين فى التواجد بالكورنيش للاحتفال بالعام الميلادي الجديد.

وقال محمود طنطاوي، مدير إدارة الكورنيش، إنه يتم مواصلة استمرار أعمال قص وتهذيب الأشجار والنجيلة لإبراز المظهر الجمالي والحضاري للكورنيش ومدينة المنيا.

من جهته، أكد الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والتي أكد خلالها ضرورة المتابعة المستمرة ورفع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين وتسبب التكدس المرورى والمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل بكورنيش المنيا الذي يعد المتنفس الوحيد لأهالي مدينة المنيا للتنزه والاحتفال بالمناسبات المختلفة.

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