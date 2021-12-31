أمطار متقطعة تسقط على المنيا.. وأرقام هاتفية للإبلاغ عن أي طارئ

تشهد مدينة المنيا حاليا سقوط أمطار متقطعة ما بين خفيفة إلى متوسطة في ظل الطقس المتقلب وموجة الصقيع التي تجتاح مراكز ومدن المحافظة، ولليوم الثاني على التوالي لا تشرق الشمس وسط تراكم السحب في الوقت الذي أعلنت فيه المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لهطول الأمطار بغزارة وإمكانية وقوع سيول.

أمطار خفيفة بشوارع المنيا

واستقبل أهالي المحافظة سقوط الأمطار بالفرحة والسعادة وسط تهليل الأطفال والدعاء بأن تكون هذه المطار الخفيفة مقدمة للخير، بينما سارع بائعي الخضراوات والفواكه الجائلين إلى محاولة الاحتماء ببضاعتهم من الأمطار.

أمطار خفيفة بشوارع المنيا

وأعلنت المحافظة عن تخصيص أرقام تليفونية لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين عن أية طارئ على الأرقام التالية : (2342200 ، 2320001) والخط الساخن 114.

أمطار خفيفة بشوارع المنيا

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد أعلن في وقت سابق، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة الى مديريات الخدمات، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بناءًا على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية.

أمطار خفيفة بشوارع المنيا

وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

أمطار خفيفة بشوارع المنيا

وشدد محافظ المنيا على ضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية وكل الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة سوء الطقس وان يكونوا على أتم استعداد للتعامل الفوري مع أي طارئ وتفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة وربطها باتصال متواصل بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة لاستقبال أى شكاوى وبلاغات من المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها، مؤكدا ضرورة تحلى الجهاز التنفيذي بالمحافظة بروح الفريق الواحد لتدارك أى حالات طارئة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن وتقليل الخسائر لا قدر الله والتي قد تنجم عن هذه الحالات.