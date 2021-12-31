«الصندوق الحائر».. أزمة في انتخابات اتحاد الكتاب بطلها الأمطار

شهدت الجمعية العمومية لنقابة اتحاد كتاب مصر والتي تجري خلالها انتخابات التجديد النصفي، أزمة بسبب رفع صندوق الاقتراع ونقله للدور العلوي بمقر الاتحاد بسبب الأمطار.

وأثار نقل الصندوق غضب المرشحين لمجلس الاتحاد، والذين رفضوا بشكل قاطع نقل الصندوق، وإثر ذلك تم إعادة الصندوق إلى مكانه الأصلي بمخيم التصويت.

وقال الشاعر محمد الشحات محمد مرشح عضو مجلس النقابة العمومية لاتحاد الكتاب: "طلب القائمون على إدارة الانتخابات نقل الصندوق من مكانه إلى الطابق العلوي بسبب سقوط الأمطار، ما أثار غضب الكتاب وعدد من المرشحين والذين طالبوا باستعادته على الفور.

وأشار الشحات إلى أنه تم استبعاد اثنين من المرشحين وهما نصر دويدار والأمير أباظة.

ويعد اتحاد كتاب مصر من أهم المؤسسات الثقافية المصرية ويقع مقره فى شارع حسن صبرى بمنطقة الزمالك بالقاهرة ويضم نخبة المبدعين المصريين، وقد أسسه الأديب يوسف السباعى فى السبعينيات وضم نخبة المبدعين ومنهم أديب نوبل نجيب محفوظ والكاتب محمد عبد الحليم عبد الله والكاتب إحسان عبد القدوس والشاعر أحمد رامى والناقد رجاء النقاش والكاتب ثروت أباظة والكاتب فكرى أباظة والكاتب أحمد على باكثير والكاتب عبد الحميد جودة السحار والكاتب أمين يوسف غراب وغيرهم من كبار الكتاب.

وترأس الاتحاد من قبل عدد من الأدباء الكبار بينهم توفيق الحكيم، ويوسف السباعى، وثروت أباظة، ومحمد سلماوى بينما يرأسه فى الوقت الحالى الشاعر علاء عبد الهادى.