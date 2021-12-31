الجمعة 31 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الصندوق الحائر».. أزمة في انتخابات اتحاد الكتاب بطلها الأمطار

انتخابات اتحاد كتاب
انتخابات اتحاد كتاب مصر

شهدت الجمعية العمومية لنقابة اتحاد كتاب مصر والتي تجري خلالها انتخابات التجديد النصفي، أزمة بسبب رفع صندوق الاقتراع ونقله للدور العلوي بمقر الاتحاد بسبب الأمطار.

وأثار نقل الصندوق غضب المرشحين لمجلس الاتحاد، والذين رفضوا بشكل قاطع نقل الصندوق، وإثر ذلك تم إعادة الصندوق إلى مكانه الأصلي بمخيم التصويت.

وقال الشاعر محمد الشحات محمد مرشح عضو مجلس النقابة العمومية لاتحاد الكتاب: "طلب القائمون على إدارة الانتخابات نقل الصندوق من مكانه إلى الطابق العلوي بسبب سقوط الأمطار، ما أثار غضب الكتاب وعدد من المرشحين والذين طالبوا باستعادته على الفور.

وأشار الشحات إلى أنه تم استبعاد اثنين من المرشحين  وهما نصر دويدار والأمير أباظة.

ويعد اتحاد كتاب مصر من أهم المؤسسات الثقافية المصرية ويقع مقره فى شارع حسن صبرى بمنطقة الزمالك بالقاهرة ويضم نخبة المبدعين المصريين، وقد أسسه الأديب يوسف السباعى فى السبعينيات وضم نخبة المبدعين ومنهم أديب نوبل نجيب محفوظ والكاتب محمد عبد الحليم عبد الله والكاتب إحسان عبد القدوس والشاعر أحمد رامى والناقد رجاء النقاش والكاتب ثروت أباظة والكاتب فكرى أباظة والكاتب أحمد على باكثير والكاتب عبد الحميد جودة السحار والكاتب أمين يوسف غراب وغيرهم من كبار الكتاب.

وترأس الاتحاد من قبل عدد من الأدباء الكبار بينهم توفيق الحكيم، ويوسف السباعى، وثروت أباظة، ومحمد سلماوى بينما يرأسه فى الوقت الحالى الشاعر علاء عبد الهادى.

صندوق انتخابات اتخاد الكتاب انتخابات اتخاد الكتاب الشاعر محمد الشحات محمد ناصر دويدار الأمير أباظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

10 آلاف جنيه مكافأة.. وزير الأوقاف يزور «سيدة الشهامة» بحلوان (صور)

أمطار متوسطة على محافظتى القاهرة والجيزة (صور)

إخلاء سبيل علا القرضاوى

عدوية عن أغاني المهرجانات: «مابهتمش»

محافظ المنوفية يكافئ عمال النظافة على شفط مياه الأمطار

كسر الأطباق في مصر.. أغرب احتفالات رأس السنة حول العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

مؤمن المحمدي

والله وعملوها الرجالة

عبد الرحيم طايع

لماذا لا أحب "تريكة"؟

مدحت بشاى

دراما الواقع وتكاليف الإصلاح

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

جبروت الرأى العام وخطورة العقل الجمعى

محمد العسيري

وما دام بنزرع.. يبقى هنصنّع

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال

إسرائيل تعتزم إعطاء جرعة رابعة من لقاحات كورونا لمن يعانون نقص المناعة