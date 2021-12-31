الجمعة 31 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أمير المصري يكشف تفاصيل مسلسله البريطاني الجديد

أمير المصري
أمير المصري

حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان أمير المصري، خاصة بعد وجوده بمهرجان القاهرة الدولي في دورته الـ 43  كعضو لجنة تحكيم، خاصة بعد نجاح أولى حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع والتي حملت اسم «النضارة البيضا».

«المصري» كشف عن تحضيره لمسلسل جديد على منصة «نيتفليكس»، يعمل على تصويره في الوقت الحالي، إلا أن اسم المسلسل لم يستقر عليه للآن، وقال: « هيبان بعد شهر، خاصة إني هشارك فيه مع نجوم عالمية، لأنه مش مسلسل مصري، وهو  إنجليزي».

وعن تفاصيل المسلسل الجديد، الذي يشارك فيه الفنان أمير المصري أيضًا، قال: «وهو دراما، وكمان مسلسل بريطاني قصير اسمه "rog heros" يحكي عن الحرب العالمية الثانية، وشخصيتي فيه دكتور في الجيش بيساعد، ومش خجول، وكمان بقرأ بشوف إيه المناسب بالنسبة ليّ لأخوض بها السباق الرمضاني 2022، لكني لم استقر عليه حتى الآن».

 

فيلم ريستا

يُجدر الإشارة إلى أن الفيلم تدور أحداثه 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير في خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بينها، تدور في محافظة الإسكندرية الساحلية، عن 3 قصص تجمع شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين.

ورغم أن لكل قصة مسارها الخاص، إلا أن هناك ما يجمعها وهو "الحب"، الذي يدفع شخصيات العمل لاتخاذ قرارات تسببت في اضطراب حياتهم، بشكل أو بآخر.

والفيلم بطولة النجم الكبير محمود حميدة، عائشة بن أحمد، أحمد الفيشاوي، أمير المصري، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت، وكارولين عزمي؛ تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري وإنتاج  ايمن يوسف.

فيلم ريستا المسلسل انجليزي بريطاني مسلسل بريطاني الفنان أمير المصري أمير المصري

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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