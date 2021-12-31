فريق تمثيل «آداب عين شمس» يشارك في مهرجان الاكتفاء الذاتي

قدم الفريق المسرحي بكلية الآداب جامعة عين شمس، عرضا مسرحي بعنوان «بداخلك قد ترى النور (صلة)»، من تأليف محمد السورى وإخراج محمد صلاح.

وأعربت الدكتورة حنان كامل، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، عن سعادتها الغامرة بحضور العرض وأثنت على الفريق المسرحي بالكلية الذى قدم عرض متناغم ومتكامل الجوانب الفنية من حيث جودة التأليف والإخراج والأداء التمثيلي للفريق وجودة المكونات الفنية للعرض كالإضاءة والصوت والديكور.

وجسد العرض فكرة صراع النفس الانسانية بين الخير والشر ومحاولة جهاد النفس بالتغلب على الشر الممثل في الميل إلى الشهوات حب المال، حب الطعام ودائما ما ينتصر الخير على الشر ولكن الصراع دائم وموجود ومستمر باستمرار البشرية.

وفي سياق آخر، نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم جامعة عين شمس، تحت إشراف الدكتور أماني سليمان خالد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محاضرة بعنوان "الأمان والسلامة والصحة المهنية بالمعامل"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة.

ألقى المحاضرات كل من أشرف مغاوري عبد الصادق، مدير إدارة المعامل بالكلية، ولمياء أحمد محمد إخصائي بقسم الكيمياء الحيوية.

وتحدث أشرف مغاوري عن "مفهوم الأمن والسلامة والفرق بين الخطر والمخاطرة، كما ذكر أنواع المخاطر ومنها (هندسية- كيميائية-بيولوجية-فيزيائية)، واستعرض ذلك من خلال فيلم وثائقي يوضح كيفية التعامل مع كل نوع من تلك المخاطر، كما أوضح سلوك التعامل الآمن والوقاية من حوادث المعامل، بالإضافة لشرح التشريعات الخاصة بالأمان والسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل المذكورة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003

وإشارات لمياء إلى (أخطاء العمل بالمعامل وطرق علاجها)، وخاصة المعامل التي قد تؤدي إلى أخطار بيولوجية.