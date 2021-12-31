إقبال كبير على انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر

شهدت انتخابات الجمعية العمومية للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر إقبالا مشهودا.

وعن سير اليوم الانتخابي وإقبال أعضاء الاتحاد، يقَول الشاعر سامح محجوب، مرشح مجلس النقابة، لـ«الدستور»: «قبول غير متوقع لأعضاء الجمعية العمومية، التقينا اليوم بكتاب من مختلف محافظات مصر، من أقصي الجنوب والشمال».

بينما أوضح الكاتب والناقد دمتور شريف الجيار، مرشح عضو مجلس النقابة، أن إقبال انتخابات التجديد النصفي لعمومية النقابة العامة لاتحاد الكتاب يبدو فيه القبول إلى حد ما، موضحا أن الانتخابات اختير لها يوما صعبا على صعيد الطقس والأعياد، ما أثر على عدد الحاضرين، مضيفا: «نأمل أن تزداد الأعداد خلال الساعات المقبلة».

ومن جانبها تقَول الكاتبة عفت بركات، عضو مرشح مجلس النقابة، إن الحضور يبدو أكثر من متوقع في ظل الطقس السيء وسقوط الأمطار، متابعة: «نتوقع حضور أكثر في الساعات المقبلة».

اتحاد كتاب مصر

ويعد اتحاد كتاب مصر من أهم المؤسسات الثقافية المصرية ويقع مقره فى شارع حسن صبرى بمنطقة الزمالك بالقاهرة، ويضم نخبة المبدعين المصريين.

أسسه الأديب يوسف السباعى في السبعينيات، وضم نخبة المبدعين ومنهم أديب نوبل نجيب محفوظ والكاتب محمد عبد الحليم عبد الله والكاتب إحسان عبد القدوس، والشاعر أحمد رامى والناقد رجاء النقاش والكاتب ثروت أباظة والكاتب فكرى أباظة، والكاتب أحمد على باكثير والكاتب عبد الحميد جودة السحار والكاتب أمين يوسف غراب، وغيرهم من كبار الكتاب.

وقد ترأس الاتحاد من قبل عدد من الأدباء الكبار بينهم توفيق الحكيم، ويوسف السباعي، وثروت أباظة، ومحمد سلماوى بينما يرأسه في الوقت الحالي الشاعر علاء عبد الهادي.

ومن أبرز أعضاء اتحاد الكتاب على مدار تاريخه الكتاب والأدباء: «أحمد عبد المعطى حجازى، فاروق شوشة، جمال الغيطاني، محمد عفيفي مطر، محمد جبريل، بهاء طاهر، يوسف القعيد، خيري شلبي، محمد البساطي».